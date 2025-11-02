MAX (MAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00107071 $ 0.00107071 $ 0.00107071 Κατώτ. 24H $ 0.00117668 $ 0.00117668 $ 0.00117668 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00107071$ 0.00107071 $ 0.00107071 Υψηλ. 24H $ 0.00117668$ 0.00117668 $ 0.00117668 Υψηλή συνέχεια $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00106848$ 0.00106848 $ 0.00106848 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -30.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -30.78%

MAX (MAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00114951. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00107071 και ενός υψηλού $ 0.00117668, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAX είναι $ 0.207775, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00106848.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAX έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, +6.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MAX (MAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.67M 999.67M 999.67M Συνολικός Όγκος 999,671,671.047673 999,671,671.047673 999,671,671.047673

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MAX είναι $ 1.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAX είναι 999.67M, με συνολική προσφορά 999671671.047673. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.15M