maow (MAOW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000973 $ 0.00000973 $ 0.00000973 Κατώτ. 24H $ 0.00001012 $ 0.00001012 $ 0.00001012 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000973$ 0.00000973 $ 0.00000973 Υψηλ. 24H $ 0.00001012$ 0.00001012 $ 0.00001012 Υψηλή συνέχεια $ 0.00062638$ 0.00062638 $ 0.00062638 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000965$ 0.00000965 $ 0.00000965 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.36%

maow (MAOW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000993. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAOW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000973 και ενός υψηλού $ 0.00001012, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAOW είναι $ 0.00062638, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000965.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAOW έχει αλλάξει κατά +0.48% την τελευταία ώρα, +2.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

maow (MAOW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.66M 999.66M 999.66M Συνολικός Όγκος 999,663,789.487094 999,663,789.487094 999,663,789.487094

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του maow είναι $ 9.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAOW είναι 999.66M, με συνολική προσφορά 999663789.487094. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.93K