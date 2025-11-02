MacroHard (MHRD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0019692 $ 0.0019692 $ 0.0019692 Κατώτ. 24H $ 0.00227126 $ 0.00227126 $ 0.00227126 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0019692$ 0.0019692 $ 0.0019692 Υψηλ. 24H $ 0.00227126$ 0.00227126 $ 0.00227126 Υψηλή συνέχεια $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.56%

MacroHard (MHRD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00197371. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MHRD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0019692 και ενός υψηλού $ 0.00227126, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MHRD είναι $ 0.057629, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MHRD έχει αλλάξει κατά -2.24% την τελευταία ώρα, -2.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MacroHard (MHRD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MacroHard είναι $ 1.97M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MHRD είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.97M