Τι είναι Long (LONG)

$LONG is the fiery meme token backed by the Certik-KYCed zkSwap Finance team! With an absolutely fair launch, 100% initial liquidity burn, and 0% team allocation, $LONG offers a thrilling adventure where transparency meets reliability. Through its deflationary mechanism, $LONG ensures a constant burn, igniting the flames of prosperity with every trade. Plus, enjoy perks like gas fee payments and high APR farming, making $LONG not just a solid investment, but a gateway to boundless opportunities and fun.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Long (LONG) Πόρος Επίσημος ιστότοπος