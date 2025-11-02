LanLan Cat (LANLAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00214246$ 0.00214246 $ 0.00214246 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.07%

LanLan Cat (LANLAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LANLAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LANLAN είναι $ 0.00214246, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LANLAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -7.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LanLan Cat (LANLAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 58.26K$ 58.26K $ 58.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 58.26K$ 58.26K $ 58.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.89B 8.89B 8.89B Συνολικός Όγκος 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LanLan Cat είναι $ 58.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LANLAN είναι 8.89B, με συνολική προσφορά 8888888888.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 58.26K