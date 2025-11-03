kook (KOOK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0
Χαμηλότερη τιμή $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.47%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.94%

kook (KOOK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KOOK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KOOK είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KOOK έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

kook (KOOK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.65K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.65K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M
Συνολικός Όγκος 999,956,507.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του kook είναι $ 17.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KOOK είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999956507.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.65K