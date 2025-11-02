KnockOut Games (GG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00224947 $ 0.00224947 $ 0.00224947 Κατώτ. 24H $ 0.00262892 $ 0.00262892 $ 0.00262892 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00224947$ 0.00224947 $ 0.00224947 Υψηλ. 24H $ 0.00262892$ 0.00262892 $ 0.00262892 Υψηλή συνέχεια $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.68% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.19%

KnockOut Games (GG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0024375. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00224947 και ενός υψηλού $ 0.00262892, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GG είναι $ 0.00457556, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GG έχει αλλάξει κατά +2.68% την τελευταία ώρα, -3.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KnockOut Games (GG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KnockOut Games είναι $ 2.42M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GG είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.42M