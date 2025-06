Τι είναι Joystream (JOY)

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

Joystream (JOY) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

Joystream (JOY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Joystream (JOY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JOY token τώρα!