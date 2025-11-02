Jambo (J) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.04736052 $ 0.04736052 $ 0.04736052 Κατώτ. 24H $ 0.04933487 $ 0.04933487 $ 0.04933487 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.04736052$ 0.04736052 $ 0.04736052 Υψηλ. 24H $ 0.04933487$ 0.04933487 $ 0.04933487 Υψηλή συνέχεια $ 0.910484$ 0.910484 $ 0.910484 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04595874$ 0.04595874 $ 0.04595874 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.80%

Jambo (J) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04804199. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές J μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04736052 και ενός υψηλού $ 0.04933487, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του J είναι $ 0.910484, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04595874.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το J έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -0.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Jambo (J) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 48.04M$ 48.04M $ 48.04M Προμήθεια Κυκλοφορίας 161.01M 161.01M 161.01M Συνολικός Όγκος 999,999,737.7644807 999,999,737.7644807 999,999,737.7644807

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Jambo είναι $ 7.73M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του J είναι 161.01M, με συνολική προσφορά 999999737.7644807. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.04M