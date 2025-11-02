Itty Bitty (ITTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00009678 $ 0.00009678 $ 0.00009678 Κατώτ. 24H $ 0.00012812 $ 0.00012812 $ 0.00012812 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00009678$ 0.00009678 $ 0.00009678 Υψηλ. 24H $ 0.00012812$ 0.00012812 $ 0.00012812 Υψηλή συνέχεια $ 0.00045914$ 0.00045914 $ 0.00045914 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005505$ 0.00005505 $ 0.00005505 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -22.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.20%

Itty Bitty (ITTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009885. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ITTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009678 και ενός υψηλού $ 0.00012812, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ITTY είναι $ 0.00045914, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005505.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ITTY έχει αλλάξει κατά -2.17% την τελευταία ώρα, -22.68% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Itty Bitty (ITTY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 98.34K$ 98.34K $ 98.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 98.34K$ 98.34K $ 98.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.87M 999.87M 999.87M Συνολικός Όγκος 999,874,149.376296 999,874,149.376296 999,874,149.376296

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Itty Bitty είναι $ 98.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ITTY είναι 999.87M, με συνολική προσφορά 999874149.376296. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 98.34K