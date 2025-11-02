ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Itty Bitty είναι 0.00009885 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ITTY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ITTY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Itty Bitty είναι 0.00009885 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ITTY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ITTY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ITTY

Πληροφορίες Τιμής ITTY

Τι είναι το ITTY

Επίσημος Ιστότοπος ITTY

Tokenomics ITTY

Προβλέψεις Τιμών ITTY

Itty Bitty Λογότ.

Itty Bitty Τιμή (ITTY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ITTY σε USD

--
----
-22.60%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών.
USD
Itty Bitty (ITTY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:39:00 (UTC+8)

Itty Bitty (ITTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00009678
$ 0.00009678$ 0.00009678
Κατώτ. 24H
$ 0.00012812
$ 0.00012812$ 0.00012812
Υψηλ. 24H

$ 0.00009678
$ 0.00009678$ 0.00009678

$ 0.00012812
$ 0.00012812$ 0.00012812

$ 0.00045914
$ 0.00045914$ 0.00045914

$ 0.00005505
$ 0.00005505$ 0.00005505

-2.17%

-22.68%

+5.20%

+5.20%

Itty Bitty (ITTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009885. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ITTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009678 και ενός υψηλού $ 0.00012812, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ITTY είναι $ 0.00045914, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005505.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ITTY έχει αλλάξει κατά -2.17% την τελευταία ώρα, -22.68% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Itty Bitty (ITTY) Πληροφορίες αγοράς

$ 98.34K
$ 98.34K$ 98.34K

--
----

$ 98.34K
$ 98.34K$ 98.34K

999.87M
999.87M 999.87M

999,874,149.376296
999,874,149.376296 999,874,149.376296

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Itty Bitty είναι $ 98.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ITTY είναι 999.87M, με συνολική προσφορά 999874149.376296. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 98.34K

Itty Bitty (ITTY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Itty Bitty σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Itty Bitty σε USD ήταν $ -0.0000549682.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Itty Bitty σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Itty Bitty σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-22.68%
30 ημέρες$ -0.0000549682-55.60%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Itty Bitty (ITTY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Itty Bitty Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Itty Bitty (ITTY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Itty Bitty (ITTY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Itty Bitty.

Ελέγξτε την Itty Bitty πρόβλεψη τιμής τώρα!

ITTY σε Τοπικά Νομίσματα

Itty Bitty (ITTY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Itty Bitty (ITTY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ITTY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Itty Bitty (ITTY)

Πόσο αξίζει το Itty Bitty (ITTY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ITTY στο USD είναι 0.00009885 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ITTY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ITTY σε USD είναι $ 0.00009885. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Itty Bitty;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ITTY είναι $ 98.34K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ITTY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ITTY είναι 999.87M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ITTY;
Το ITTY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00045914 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ITTY;
Το ITTY είχε τιμή ATL ύψους 0.00005505 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ITTY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ITTY είναι -- USD.
Θα ανέβει το ITTY υψηλότερα φέτος;
Το ITTY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ITTY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:39:00 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

