Τι είναι Integral (ITGR)

Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.

Integral (ITGR) Πόρος Επίσημος ιστότοπος