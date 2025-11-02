InfiniteHash (SN89) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 2.27 $ 2.27 $ 2.27 Κατώτ. 24H $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 2.27$ 2.27 $ 2.27 Υψηλ. 24H $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 Υψηλή συνέχεια $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 Χαμηλότερη τιμή $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.77%

InfiniteHash (SN89) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.33. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN89 μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.27 και ενός υψηλού $ 2.46, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN89 είναι $ 8.9, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.082.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN89 έχει αλλάξει κατά -0.72% την τελευταία ώρα, -5.31% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

InfiniteHash (SN89) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.96M 1.96M 1.96M Συνολικός Όγκος 1,963,413.2044592 1,963,413.2044592 1,963,413.2044592

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του InfiniteHash είναι $ 4.58M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN89 είναι 1.96M, με συνολική προσφορά 1963413.2044592. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.58M