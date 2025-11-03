Hypertrics (HYTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.72%

Hypertrics (HYTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HYTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HYTR είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HYTR έχει αλλάξει κατά +0.12% την τελευταία ώρα, -4.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hypertrics (HYTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 33.72K$ 33.72K $ 33.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 33.72K$ 33.72K $ 33.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 795.56M 795.56M 795.56M Συνολικός Όγκος 795,564,694.0 795,564,694.0 795,564,694.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hypertrics είναι $ 33.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HYTR είναι 795.56M, με συνολική προσφορά 795564694.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 33.72K