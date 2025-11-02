Hydrex (HYDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.498203 Υψηλ. 24H $ 0.550499 Υψηλή συνέχεια $ 1.2 Χαμηλότερη τιμή $ 0.127003 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +45.34%

Hydrex (HYDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.498126. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HYDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.498203 και ενός υψηλού $ 0.550499, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HYDX είναι $ 1.2, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.127003.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HYDX έχει αλλάξει κατά -2.15% την τελευταία ώρα, -9.51% τις τελευταίες 24 ώρες και +45.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hydrex (HYDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.21M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.93M Προμήθεια Κυκλοφορίας 22.49M Συνολικός Όγκος 39,996,737.49359402

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hydrex είναι $ 11.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HYDX είναι 22.49M, με συνολική προσφορά 39996737.49359402. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.93M