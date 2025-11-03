HITDEX (HIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.67%

HITDEX (HIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HIT είναι $ 0.00189769, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HIT έχει αλλάξει κατά +0.13% την τελευταία ώρα, -2.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HITDEX (HIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 136.12K$ 136.12K $ 136.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 395.81M 395.81M 395.81M Συνολικός Όγκος 995,807,365.4830385 995,807,365.4830385 995,807,365.4830385

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HITDEX είναι $ 54.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HIT είναι 395.81M, με συνολική προσφορά 995807365.4830385. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 136.12K