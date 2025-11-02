Haystack (HAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03284877 $ 0.03284877 $ 0.03284877 Κατώτ. 24H $ 0.03384415 $ 0.03384415 $ 0.03384415 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03284877$ 0.03284877 $ 0.03284877 Υψηλ. 24H $ 0.03384415$ 0.03384415 $ 0.03384415 Υψηλή συνέχεια $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02587991$ 0.02587991 $ 0.02587991 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.75%

Haystack (HAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0335399. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03284877 και ενός υψηλού $ 0.03384415, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAY είναι $ 0.056328, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02587991.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAY έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -0.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Haystack (HAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 915.58K$ 915.58K $ 915.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Προμήθεια Κυκλοφορίας 27.38M 27.38M 27.38M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Haystack είναι $ 915.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAY είναι 27.38M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.34M