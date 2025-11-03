Hat (HAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00373011 $ 0.00373011 $ 0.00373011 Κατώτ. 24H $ 0.00386533 $ 0.00386533 $ 0.00386533 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00373011$ 0.00373011 $ 0.00373011 Υψηλ. 24H $ 0.00386533$ 0.00386533 $ 0.00386533 Υψηλή συνέχεια $ 0.0469251$ 0.0469251 $ 0.0469251 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00192629$ 0.00192629 $ 0.00192629 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.65%

Hat (HAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00375058. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00373011 και ενός υψηλού $ 0.00386533, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAT είναι $ 0.0469251, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00192629.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAT έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, -1.73% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hat (HAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 232.37K$ 232.37K $ 232.37K Προμήθεια Κυκλοφορίας 14.42M 14.42M 14.42M Συνολικός Όγκος 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hat είναι $ 54.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAT είναι 14.42M, με συνολική προσφορά 61955726.73853378. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 232.37K