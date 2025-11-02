Grow ($GROW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000203 $ 0.00000203 $ 0.00000203 Κατώτ. 24H $ 0.00000208 $ 0.00000208 $ 0.00000208 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000203$ 0.00000203 $ 0.00000203 Υψηλ. 24H $ 0.00000208$ 0.00000208 $ 0.00000208 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000996$ 0.00000996 $ 0.00000996 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000195$ 0.00000195 $ 0.00000195 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.36%

Grow ($GROW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000207. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $GROW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000203 και ενός υψηλού $ 0.00000208, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $GROW είναι $ 0.00000996, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000195.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $GROW έχει αλλάξει κατά -0.51% την τελευταία ώρα, +1.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Grow ($GROW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 206.76K$ 206.76K $ 206.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 206.76K$ 206.76K $ 206.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B 100.00B 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Grow είναι $ 206.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $GROW είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 206.76K