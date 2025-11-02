GRIND (GRIND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001379 $ 0.00001379 $ 0.00001379 Κατώτ. 24H $ 0.00001425 $ 0.00001425 $ 0.00001425 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001379$ 0.00001379 $ 0.00001379 Υψηλ. 24H $ 0.00001425$ 0.00001425 $ 0.00001425 Υψηλή συνέχεια $ 0.00009066$ 0.00009066 $ 0.00009066 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001341$ 0.00001341 $ 0.00001341 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.80%

GRIND (GRIND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001408. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GRIND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001379 και ενός υψηλού $ 0.00001425, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GRIND είναι $ 0.00009066, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001341.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GRIND έχει αλλάξει κατά -0.66% την τελευταία ώρα, -0.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GRIND (GRIND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Προμήθεια Κυκλοφορίας 77.78B 77.78B 77.78B Συνολικός Όγκος 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GRIND είναι $ 1.10M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GRIND είναι 77.78B, με συνολική προσφορά 77777777777.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.10M