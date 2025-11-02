Green (GREEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00045207 Υψηλ. 24H $ 0.00051056 Υψηλή συνέχεια $ 0.00065911 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005588 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +55.80%

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GREEN έχει αλλάξει κατά -1.42% την τελευταία ώρα, -7.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +55.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Green (GREEN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.54M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.54M Προμήθεια Κυκλοφορίας 47.64B Συνολικός Όγκος 47,639,362,055.13327

