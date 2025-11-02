Gorilla (GORILLA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00169739 Υψηλ. 24H $ 0.00182503 Υψηλή συνέχεια $ 0.01120028 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0011281 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.11%

Gorilla (GORILLA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00176334. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GORILLA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00169739 και ενός υψηλού $ 0.00182503, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GORILLA είναι $ 0.01120028, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0011281.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GORILLA έχει αλλάξει κατά -1.59% την τελευταία ώρα, +0.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gorilla (GORILLA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.77M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.77M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gorilla είναι $ 1.77M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GORILLA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.77M