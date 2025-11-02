goodcryptoX (GOOD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.069545 $ 0.069545 $ 0.069545 Κατώτ. 24H $ 0.070741 $ 0.070741 $ 0.070741 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.069545$ 0.069545 $ 0.069545 Υψηλ. 24H $ 0.070741$ 0.070741 $ 0.070741 Υψηλή συνέχεια $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 Χαμηλότερη τιμή $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.74%

goodcryptoX (GOOD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.069548. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOOD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.069545 και ενός υψηλού $ 0.070741, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOOD είναι $ 0.186012, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.059693.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOOD έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, -1.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

goodcryptoX (GOOD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 69.55M$ 69.55M $ 69.55M Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.20M 21.20M 21.20M Συνολικός Όγκος 999,939,735.4221724 999,939,735.4221724 999,939,735.4221724

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του goodcryptoX είναι $ 1.47M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOOD είναι 21.20M, με συνολική προσφορά 999939735.4221724. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 69.55M