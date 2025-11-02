Gomble (GM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01150108 Υψηλ. 24H $ 0.01182883 Υψηλή συνέχεια $ 0.06274 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00848022 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.72%

Gomble (GM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01177458. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01150108 και ενός υψηλού $ 0.01182883, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GM είναι $ 0.06274, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00848022.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GM έχει αλλάξει κατά +1.00% την τελευταία ώρα, +1.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gomble (GM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.21M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.62M Προμήθεια Κυκλοφορίας 276.03M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gomble είναι $ 3.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GM είναι 276.03M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.62M