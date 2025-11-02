Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000045 $ 0.0000045 $ 0.0000045 Κατώτ. 24H $ 0.00000488 $ 0.00000488 $ 0.00000488 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000045$ 0.0000045 $ 0.0000045 Υψηλ. 24H $ 0.00000488$ 0.00000488 $ 0.00000488 Υψηλή συνέχεια $ 0.00004032$ 0.00004032 $ 0.00004032 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000448$ 0.00000448 $ 0.00000448 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.32%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000482. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $GAPPY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000045 και ενός υψηλού $ 0.00000488, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $GAPPY είναι $ 0.00004032, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000448.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $GAPPY έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, +6.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 481.91K$ 481.91K $ 481.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 481.91K$ 481.91K $ 481.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 99.91B 99.91B 99.91B Συνολικός Όγκος 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gap Tooth Lizard είναι $ 481.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $GAPPY είναι 99.91B, με συνολική προσφορά 99906805287.48557. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 481.91K