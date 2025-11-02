fxhash (FXH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00515472 $ 0.00515472 $ 0.00515472 Κατώτ. 24H $ 0.00555799 $ 0.00555799 $ 0.00555799 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00515472$ 0.00515472 $ 0.00515472 Υψηλ. 24H $ 0.00555799$ 0.00555799 $ 0.00555799 Υψηλή συνέχεια $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.99%

fxhash (FXH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00517466. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FXH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00515472 και ενός υψηλού $ 0.00555799, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FXH είναι $ 0.03486908, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00382405.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FXH έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -4.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

fxhash (FXH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Προμήθεια Κυκλοφορίας 520.00M 520.00M 520.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του fxhash είναι $ 2.69M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FXH είναι 520.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.18M