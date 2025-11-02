FUST Token (FUST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.25%

FUST Token (FUST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FUST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FUST είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FUST έχει αλλάξει κατά -1.66% την τελευταία ώρα, -3.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FUST Token (FUST) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.86M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.86M Προμήθεια Κυκλοφορίας 33.00B Συνολικός Όγκος 33,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FUST Token είναι $ 2.86M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FUST είναι 33.00B, με συνολική προσφορά 33000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.86M