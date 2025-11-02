ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Full Moon είναι 0.01125104 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FM σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FM εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FM

Πληροφορίες Τιμής FM

Τι είναι το FM

Whitepaper FM

Επίσημος Ιστότοπος FM

Tokenomics FM

Προβλέψεις Τιμών FM

Full Moon Λογότ.

Full Moon Τιμή (FM)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 FM σε USD

$0.01124267
-0.50%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Full Moon (FM) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:23:46 (UTC+8)

Full Moon (FM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01103622
Κατώτ. 24H
$ 0.01136433
Υψηλ. 24H

$ 0.01103622
$ 0.01136433
$ 0.04230323
$ 0.00630962
-0.06%

-0.42%

-3.15%

-3.15%

Full Moon (FM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01125104. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01103622 και ενός υψηλού $ 0.01136433, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FM είναι $ 0.04230323, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00630962.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FM έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, -0.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Full Moon (FM) Πληροφορίες αγοράς

$ 3.61M
--
$ 224.97M
321.22M
20,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Full Moon είναι $ 3.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FM είναι 321.22M, με συνολική προσφορά 20000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 224.97M

Full Moon (FM) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Full Moon σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Full Moon σε USD ήταν $ -0.0037793233.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Full Moon σε USD ήταν $ -0.0052715971.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Full Moon σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.42%
30 ημέρες$ -0.0037793233-33.59%
60 Ημέρες$ -0.0052715971-46.85%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Full Moon Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Full Moon (FM) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Full Moon (FM) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Full Moon.

Ελέγξτε την Full Moon πρόβλεψη τιμής τώρα!

FM σε Τοπικά Νομίσματα

Full Moon (FM) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Full Moon (FM) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FM token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Full Moon (FM)

Πόσο αξίζει το Full Moon (FM) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FM στο USD είναι 0.01125104 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FM σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FM σε USD είναι $ 0.01125104. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Full Moon;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FM είναι $ 3.61M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FM;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FM είναι 321.22M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FM;
Το FM πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.04230323 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FM;
Το FM είχε τιμή ATL ύψους 0.00630962 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FM;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FM είναι -- USD.
Θα ανέβει το FM υψηλότερα φέτος;
Το FM μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FM πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Full Moon (FM) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

