Full Moon (FM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01103622 Κατώτ. 24H $ 0.01136433 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.04230323 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00630962 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.42% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -3.15%

Full Moon (FM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01125104. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01103622 και ενός υψηλού $ 0.01136433, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FM είναι $ 0.04230323, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00630962.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FM έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, -0.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Full Moon (FM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.61M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 224.97M Προμήθεια Κυκλοφορίας 321.22M Συνολικός Όγκος 20,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Full Moon είναι $ 3.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FM είναι 321.22M, με συνολική προσφορά 20000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 224.97M