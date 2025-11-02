Foku (FOKU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.25%

Foku (FOKU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FOKU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FOKU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FOKU έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, -0.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Foku (FOKU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 973.75M 973.75M 973.75M Συνολικός Όγκος 973,747,449.0568901 973,747,449.0568901 973,747,449.0568901

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Foku είναι $ 35.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FOKU είναι 973.75M, με συνολική προσφορά 973747449.0568901. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 35.87K