Flo (FLO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.13%

Flo (FLO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01557406. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLO είναι $ 0.232678, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01261021.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flo (FLO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 140.17K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 155.74K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.00M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flo είναι $ 140.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLO είναι 9.00M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 155.74K