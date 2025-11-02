FLIP (FLIP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00060129 $ 0.00065239 Κατώτ. 24H $ 0.00060129 Υψηλ. 24H $ 0.00065239 Υψηλή συνέχεια $ 0.00424548 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000707 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.64%

FLIP (FLIP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00063379. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLIP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00060129 και ενός υψηλού $ 0.00065239, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLIP είναι $ 0.00424548, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000707.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLIP έχει αλλάξει κατά -1.34% την τελευταία ώρα, +3.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FLIP (FLIP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 633.73K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 633.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FLIP είναι $ 633.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLIP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 633.73K