Flayer (FLAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02356319 $ 0.02356319 $ 0.02356319 Κατώτ. 24H $ 0.02595087 $ 0.02595087 $ 0.02595087 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02356319$ 0.02356319 $ 0.02356319 Υψηλ. 24H $ 0.02595087$ 0.02595087 $ 0.02595087 Υψηλή συνέχεια $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.69%

Flayer (FLAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02577014. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02356319 και ενός υψηλού $ 0.02595087, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLAY είναι $ 0.257272, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01259989.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLAY έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, +5.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flayer (FLAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.42M$ 15.42M $ 15.42M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 25.70M$ 25.70M $ 25.70M Προμήθεια Κυκλοφορίας 600.00M 600.00M 600.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flayer είναι $ 15.42M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLAY είναι 600.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.70M