fair (FAIR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.77%

fair (FAIR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FAIR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FAIR είναι $ 0.01471811, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FAIR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

fair (FAIR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 108.31K$ 108.31K $ 108.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 523.61K$ 523.61K $ 523.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 206.84M 206.84M 206.84M Συνολικός Όγκος 999,944,308.632031 999,944,308.632031 999,944,308.632031

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του fair είναι $ 108.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FAIR είναι 206.84M, με συνολική προσφορά 999944308.632031. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 523.61K