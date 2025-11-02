EVA (EVA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00062512 $ 0.00062512 $ 0.00062512 Κατώτ. 24H $ 0.00073322 $ 0.00073322 $ 0.00073322 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00062512$ 0.00062512 $ 0.00062512 Υψηλ. 24H $ 0.00073322$ 0.00073322 $ 0.00073322 Υψηλή συνέχεια $ 0.00159008$ 0.00159008 $ 0.00159008 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0002248$ 0.0002248 $ 0.0002248 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.15%

EVA (EVA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00062713. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EVA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00062512 και ενός υψηλού $ 0.00073322, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EVA είναι $ 0.00159008, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0002248.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EVA έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, -10.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EVA (EVA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 563.07K$ 563.07K $ 563.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 627.13K$ 627.13K $ 627.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 897.86M 897.86M 897.86M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EVA είναι $ 563.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EVA είναι 897.86M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 627.13K