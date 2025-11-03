EPIC FAIL GUY (EFG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.67%

EPIC FAIL GUY (EFG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001215. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EFG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EFG είναι $ 0.00048874, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000121.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EFG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -2.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EPIC FAIL GUY (EFG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 859.30M 859.30M 859.30M Συνολικός Όγκος 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EPIC FAIL GUY είναι $ 10.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EFG είναι 859.30M, με συνολική προσφορά 859296669.9192874. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.44K