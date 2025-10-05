Η σημερινή ζωντανή τιμή EONIC είναι 0.00026002 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EONIC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EONIC εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή EONIC είναι 0.00026002 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EONIC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EONIC εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 EONIC σε USD

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
EONIC (EONIC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:40:55 (UTC+8)

EONIC (EONIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
EONIC (EONIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00026002. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EONIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00025324 και ενός υψηλού $ 0.00026756, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EONIC είναι $ 0.00042902, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009587.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EONIC έχει αλλάξει κατά -0.65% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EONIC (EONIC) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EONIC είναι $ 251.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EONIC είναι 963.15M, με συνολική προσφορά 963149182.007996. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 251.72K

EONIC (EONIC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από EONIC σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από EONIC σε USD ήταν $ -0.0000107861.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από EONIC σε USD ήταν $ +0.0004107594.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από EONIC σε USD ήταν $ +0.00012958032156395935.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.26%
30 ημέρες$ -0.0000107861-4.14%
60 Ημέρες$ +0.0004107594+157.97%
90 Ημέρες$ +0.00012958032156395935+99.34%

Τι είναι EONIC (EONIC)

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

EONIC (EONIC) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

EONIC Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το EONIC (EONIC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία EONIC (EONIC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το EONIC.

Ελέγξτε την EONIC πρόβλεψη τιμής τώρα!

EONIC σε Τοπικά Νομίσματα

EONIC (EONIC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του EONIC (EONIC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EONIC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με EONIC (EONIC)

Πόσο αξίζει το EONIC (EONIC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EONIC στο USD είναι 0.00026002 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EONIC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EONIC σε USD είναι $ 0.00026002. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του EONIC;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EONIC είναι $ 251.72K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EONIC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EONIC είναι 963.15M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EONIC;
Το EONIC πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00042902 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EONIC;
Το EONIC είχε τιμή ATL ύψους 0.00009587 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EONIC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EONIC είναι -- USD.
Θα ανέβει το EONIC υψηλότερα φέτος;
Το EONIC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EONIC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.