EONIC (EONIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00025324 $ 0.00025324 $ 0.00025324 Κατώτ. 24H $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00025324$ 0.00025324 $ 0.00025324 Υψηλ. 24H $ 0.00026756$ 0.00026756 $ 0.00026756 Υψηλή συνέχεια $ 0.00042902$ 0.00042902 $ 0.00042902 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009587$ 0.00009587 $ 0.00009587 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.65% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.27%

EONIC (EONIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00026002. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EONIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00025324 και ενός υψηλού $ 0.00026756, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EONIC είναι $ 0.00042902, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009587.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EONIC έχει αλλάξει κατά -0.65% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EONIC (EONIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 251.72K$ 251.72K $ 251.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 251.72K$ 251.72K $ 251.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 963.15M 963.15M 963.15M Συνολικός Όγκος 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EONIC είναι $ 251.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EONIC είναι 963.15M, με συνολική προσφορά 963149182.007996. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 251.72K