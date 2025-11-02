Enlightenment (E) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00006589 $ 0.00006589 $ 0.00006589 Κατώτ. 24H $ 0.00006846 $ 0.00006846 $ 0.00006846 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00006589$ 0.00006589 $ 0.00006589 Υψηλ. 24H $ 0.00006846$ 0.00006846 $ 0.00006846 Υψηλή συνέχεια $ 0.00060777$ 0.00060777 $ 0.00060777 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004528$ 0.00004528 $ 0.00004528 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +24.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +24.59%

Enlightenment (E) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006801. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές E μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006589 και ενός υψηλού $ 0.00006846, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του E είναι $ 0.00060777, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004528.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το E έχει αλλάξει κατά -0.33% την τελευταία ώρα, +0.37% τις τελευταίες 24 ώρες και +24.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Enlightenment (E) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 68.01K$ 68.01K $ 68.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 68.01K$ 68.01K $ 68.01K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M 999.99M 999.99M Συνολικός Όγκος 999,987,002.875597 999,987,002.875597 999,987,002.875597

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Enlightenment είναι $ 68.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του E είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999987002.875597. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 68.01K