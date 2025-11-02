ELLA (ELLA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00124406 Υψηλ. 24H $ 0.00125857 Υψηλή συνέχεια $ 0.00136588 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.35%

ELLA (ELLA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00125378. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ELLA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00124406 και ενός υψηλού $ 0.00125857, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ELLA είναι $ 0.00136588, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ELLA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ELLA (ELLA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.25M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.25M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M Συνολικός Όγκος 999,955,367.887856

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ELLA είναι $ 1.25M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ELLA είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999955367.887856. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.25M