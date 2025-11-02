Eli5a (ELI5A) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02533225 $ 0.029434 Κατώτ. 24H $ 0.02533225 Υψηλ. 24H $ 0.029434 Υψηλή συνέχεια $ 0.03709928 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00431141 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.86%

Eli5a (ELI5A) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02741467. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ELI5A μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02533225 και ενός υψηλού $ 0.029434, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ELI5A είναι $ 0.03709928, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00431141.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ELI5A έχει αλλάξει κατά -1.54% την τελευταία ώρα, +8.14% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eli5a (ELI5A) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 546.35K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 575.71K Προμήθεια Κυκλοφορίας 19.93M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eli5a είναι $ 546.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ELI5A είναι 19.93M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 575.71K