Eigenpie (EGP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.319697 $ 0.319697 $ 0.319697 Κατώτ. 24H $ 0.378569 $ 0.378569 $ 0.378569 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.319697$ 0.319697 $ 0.319697 Υψηλ. 24H $ 0.378569$ 0.378569 $ 0.378569 Υψηλή συνέχεια $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 Χαμηλότερη τιμή $ 0.320925$ 0.320925 $ 0.320925 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -5.91% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -14.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.54%

Eigenpie (EGP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.319517. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EGP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.319697 και ενός υψηλού $ 0.378569, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EGP είναι $ 9.68, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.320925.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EGP έχει αλλάξει κατά -5.91% την τελευταία ώρα, -14.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eigenpie (EGP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.69M 3.69M 3.69M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eigenpie είναι $ 1.18M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EGP είναι 3.69M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.20M