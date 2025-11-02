Dvision Network (DVI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00549388 $ 0.00549388 $ 0.00549388 Κατώτ. 24H $ 0.00737219 $ 0.00737219 $ 0.00737219 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00549388$ 0.00549388 $ 0.00549388 Υψηλ. 24H $ 0.00737219$ 0.00737219 $ 0.00737219 Υψηλή συνέχεια $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +38.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +38.49%

Dvision Network (DVI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00632289. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DVI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00549388 και ενός υψηλού $ 0.00737219, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DVI είναι $ 3.05, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00415325.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DVI έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, +12.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +38.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dvision Network (DVI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Προμήθεια Κυκλοφορίας 246.77M 246.77M 246.77M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dvision Network είναι $ 1.56M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DVI είναι 246.77M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.32M