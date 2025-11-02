Dreamsync (DREAM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.0010626 $ 0.0010626 $ 0.0010626 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.0010626$ 0.0010626 $ 0.0010626 Υψηλή συνέχεια $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.73% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -29.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -39.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -39.92%

Dreamsync (DREAM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DREAM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.0010626, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DREAM είναι $ 0.00437362, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DREAM έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, -29.56% τις τελευταίες 24 ώρες και -39.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dreamsync (DREAM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 749.58K$ 749.58K $ 749.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 749.58K$ 749.58K $ 749.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M 999.99M 999.99M Συνολικός Όγκος 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dreamsync είναι $ 749.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DREAM είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999992998.692206. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 749.58K