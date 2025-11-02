DOUBT (DOUBT) Πληροφορίες τιμής (USD)

DOUBT (DOUBT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0053268. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOUBT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00528323 και ενός υψηλού $ 0.00553908, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOUBT είναι $ 0.0090364, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00482898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOUBT έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, +0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DOUBT (DOUBT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 950.00M 950.00M 950.00M Συνολικός Όγκος 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DOUBT είναι $ 5.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOUBT είναι 950.00M, με συνολική προσφορά 950000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.06M