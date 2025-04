Τι είναι DOOMER (DOOMER)

Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife.

DOOMER (DOOMER) Πόρος Επίσημος ιστότοπος