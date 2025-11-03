Dolphin (DPHN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.51%

Dolphin (DPHN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01975419. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DPHN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DPHN είναι $ 0.02226817, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01112509.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DPHN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dolphin (DPHN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.75M$ 19.75M $ 19.75M Προμήθεια Κυκλοφορίας 497.97M 497.97M 497.97M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dolphin είναι $ 9.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DPHN είναι 497.97M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.75M