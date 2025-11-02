Dollar Cost Average (DCA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.46%

Dollar Cost Average (DCA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DCA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DCA είναι $ 0.00301457, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DCA έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -3.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dollar Cost Average (DCA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 724.66K$ 724.66K $ 724.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 724.66K$ 724.66K $ 724.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M 999.99M 999.99M Συνολικός Όγκος 999,990,928.270063 999,990,928.270063 999,990,928.270063

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dollar Cost Average είναι $ 724.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DCA είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999990928.270063. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 724.66K