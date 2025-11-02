ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Dollar Cost Average είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DCA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DCA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Dollar Cost Average είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DCA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DCA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DCA

Πληροφορίες Τιμής DCA

Τι είναι το DCA

Επίσημος Ιστότοπος DCA

Tokenomics DCA

Προβλέψεις Τιμών DCA

Dollar Cost Average Λογότ.

Dollar Cost Average Τιμή (DCA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DCA σε USD

$0.00072441
$0.00072441
-3.80%1D
mexc
Dollar Cost Average (DCA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:14:32 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457

$ 0
$ 0

+0.17%

-3.80%

-14.46%

-14.46%

Dollar Cost Average (DCA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DCA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DCA είναι $ 0.00301457, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DCA έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -3.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dollar Cost Average (DCA) Πληροφορίες αγοράς

$ 724.66K
$ 724.66K

--
--

$ 724.66K
$ 724.66K

999.99M
999.99M

999,990,928.270063
999,990,928.270063

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dollar Cost Average είναι $ 724.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DCA είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999990928.270063. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 724.66K

Dollar Cost Average (DCA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Dollar Cost Average σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dollar Cost Average σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dollar Cost Average σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dollar Cost Average σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.80%
30 ημέρες$ 0-37.87%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Dollar Cost Average (DCA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Dollar Cost Average Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Dollar Cost Average (DCA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Dollar Cost Average (DCA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Dollar Cost Average.

Ελέγξτε την Dollar Cost Average πρόβλεψη τιμής τώρα!

DCA σε Τοπικά Νομίσματα

Dollar Cost Average (DCA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Dollar Cost Average (DCA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DCA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Dollar Cost Average (DCA)

Πόσο αξίζει το Dollar Cost Average (DCA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DCA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DCA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DCA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Dollar Cost Average;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DCA είναι $ 724.66K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DCA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DCA είναι 999.99M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DCA;
Το DCA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00301457 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DCA;
Το DCA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DCA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DCA είναι -- USD.
Θα ανέβει το DCA υψηλότερα φέτος;
Το DCA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DCA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:14:32 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

$110,625.84

$3,872.71

$0.03061

$185.14

$1,454.23

$110,625.84

$3,872.71

$185.14

$89.50

$2.5408

$0.00000

$0.00000

$0.5900

$0.05678

$0.07840

$0.5900

$0.0048244

$0.000000000000000000000011

$2.440072

$0.06797

