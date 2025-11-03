Dogenarii (DOGENARII) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002949 $ 0.00002949 $ 0.00002949 Κατώτ. 24H $ 0.00003024 $ 0.00003024 $ 0.00003024 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002949$ 0.00002949 $ 0.00002949 Υψηλ. 24H $ 0.00003024$ 0.00003024 $ 0.00003024 Υψηλή συνέχεια $ 0.00279694$ 0.00279694 $ 0.00279694 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002748$ 0.00002748 $ 0.00002748 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.21%

Dogenarii (DOGENARII) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002958. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGENARII μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002949 και ενός υψηλού $ 0.00003024, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGENARII είναι $ 0.00279694, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002748.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGENARII έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -1.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dogenarii (DOGENARII) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.54K$ 29.54K $ 29.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.54K$ 29.54K $ 29.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dogenarii είναι $ 29.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGENARII είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.54K