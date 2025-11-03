DiviSwap (DSWAP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.125972 Υψηλ. 24H $ 0.128869 Υψηλή συνέχεια $ 0.189789 Χαμηλότερη τιμή $ 0.083572 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.61%

DiviSwap (DSWAP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.128586. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DSWAP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.125972 και ενός υψηλού $ 0.128869, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DSWAP είναι $ 0.189789, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.083572.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DSWAP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DiviSwap (DSWAP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 30.02K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 78.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 233.47K Συνολικός Όγκος 612,059.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DiviSwap είναι $ 30.02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DSWAP είναι 233.47K, με συνολική προσφορά 612059.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 78.70K