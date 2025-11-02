Dialectic ETH Vault (DETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,863.26 $ 3,863.26 $ 3,863.26 Κατώτ. 24H $ 3,918.42 $ 3,918.42 $ 3,918.42 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,863.26$ 3,863.26 $ 3,863.26 Υψηλ. 24H $ 3,918.42$ 3,918.42 $ 3,918.42 Υψηλή συνέχεια $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Χαμηλότερη τιμή $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.64%

Dialectic ETH Vault (DETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,890.56. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,863.26 και ενός υψηλού $ 3,918.42, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DETH είναι $ 4,757.52, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,605.76.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DETH έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dialectic ETH Vault (DETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.15M$ 37.15M $ 37.15M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 37.15M$ 37.15M $ 37.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.55K 9.55K 9.55K Συνολικός Όγκος 9,545.360023622205 9,545.360023622205 9,545.360023622205

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dialectic ETH Vault είναι $ 37.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DETH είναι 9.55K, με συνολική προσφορά 9545.360023622205. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 37.15M