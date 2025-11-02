DEW (DEW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00100689 $ 0.00100689 $ 0.00100689 Κατώτ. 24H $ 0.00110398 $ 0.00110398 $ 0.00110398 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00100689$ 0.00100689 $ 0.00100689 Υψηλ. 24H $ 0.00110398$ 0.00110398 $ 0.00110398 Υψηλή συνέχεια $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.73%

DEW (DEW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00100668. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00100689 και ενός υψηλού $ 0.00110398, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEW είναι $ 0.00922376, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEW έχει αλλάξει κατά -1.83% την τελευταία ώρα, -8.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DEW (DEW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 906.00K$ 906.00K $ 906.00K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 899.98M 899.98M 899.98M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DEW είναι $ 906.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEW είναι 899.98M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.01M