Deri Protocol (DERI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00363872 Υψηλ. 24H $ 0.00428635 Υψηλή συνέχεια $ 3.77 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00200107 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.97%

Deri Protocol (DERI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00409517. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DERI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00363872 και ενός υψηλού $ 0.00428635, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DERI είναι $ 3.77, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00200107.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DERI έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +8.35% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Deri Protocol (DERI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 537.44K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 131.19M Συνολικός Όγκος 490,127,939.592577

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Deri Protocol είναι $ 537.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DERI είναι 131.19M, με συνολική προσφορά 490127939.592577. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.01M